A Lignano e Grado rinvenute due tartarughe marine prive di vita

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Doppio, triste rinvenimento questa mattina sulle spiagge del Friuli Venezia Giulia. Due esemplari di medie dimensioni di Caretta caretta sono stati trovati spiaggiati sugli arenili della regione privi di vita.

La prima tartaruga marina è stata avvistata da alcuni bagnanti presso l’Ufficio spiaggia 14 a Lignano Sabbiadoro. La seconda, quasi contemporaneamente, è stata ritrovata vicino al molo della postazione 2 della GIT di Grado. In entrambi i casi, la Capitaneria di Porto è intervenuta per il recupero e lo smaltimento delle carcasse, con gli uomini della Guardia Costiera che hanno immediatamente delimitato le aree dei ritrovamenti.

Dalle prime osservazioni, entrambi gli esemplari sarebbero morti da diversi giorni. È stato invece impossibile stabilire le cause esatte del loro decesso: i corpi non presentavano ferite evidenti causate da eliche o altri segni di collisione. Dato che non sono stati svolti accertamenti approfonditi o analisi necroscopiche, risulta quindi difficile fare al momento qualsiasi ipotesi. Ma vista la probabile età avanzata dei due esemplari, non si può però escludere che la morte sia avvenuta per cause naturali.

Rinvenimenti di questo tipo, purtroppo, avvengono regolarmente lungo la costa friulana e nel Golfo di Trieste, specialmente in estate nella zona di Sistiana. La tartaruga Caretta caretta, infatti, non solo ha raggiunto alti livelli di nidificazione nel Mediterraneo, ma da sempre predilige le acque dell’Alto Adriatico per l’abbondanza di cibo.