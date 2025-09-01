  • Aiello del Friuli
martedì 2 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Musetti stende Munar e vola ai quarti agli Us Open
Ucraina, Crosetto “Passi avanti ci sono stati, ma Putin non vuole...
Tajani “Contrari a offensiva su Gaza. Flotilla? Non sono terroristi”
Da oggi sette nuovi dirigenti scolastici a capo di altrettanti istituti...
Italia-Israele, Fdi: “Si giochi, De Toni ostaggio di parte della sua...
A Lignano e Grado rinvenute due tartarughe marine prive di vita
La cercano anche con due elicotteri: lei era a casa in...
Allarme spaccio a Udine, scontro politico sul video-denuncia
Usb: pronti a bloccare lo scalo di Trieste se non arriveranno...
Italia-Israele, il Viminale: “La partita si può giocare”
Cronaca

A Lignano e Grado rinvenute due tartarughe marine prive di vita

Le carcasse sono state recuperate dalla Guardia costiera e smaltite
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Doppio, triste rinvenimento questa mattina sulle spiagge del Friuli Venezia Giulia. Due esemplari di medie dimensioni di Caretta caretta sono stati trovati spiaggiati sugli arenili della regione privi di vita.

La prima tartaruga marina è stata avvistata da alcuni bagnanti presso l’Ufficio spiaggia 14 a Lignano Sabbiadoro. La seconda, quasi contemporaneamente, è stata ritrovata vicino al molo della postazione 2 della GIT di Grado. In entrambi i casi, la Capitaneria di Porto è intervenuta per il recupero e lo smaltimento delle carcasse, con gli uomini della Guardia Costiera che hanno immediatamente delimitato le aree dei ritrovamenti.

Dalle prime osservazioni, entrambi gli esemplari sarebbero morti da diversi giorni. È stato invece impossibile stabilire le cause esatte del loro decesso: i corpi non presentavano ferite evidenti causate da eliche o altri segni di collisione. Dato che non sono stati svolti accertamenti approfonditi o analisi necroscopiche, risulta quindi difficile fare al momento qualsiasi ipotesi. Ma vista la probabile età avanzata dei due esemplari, non si può però escludere che la morte sia avvenuta per cause naturali.

Rinvenimenti di questo tipo, purtroppo, avvengono regolarmente lungo la costa friulana e nel Golfo di Trieste, specialmente in estate nella zona di Sistiana. La tartaruga Caretta caretta, infatti, non solo ha raggiunto alti livelli di nidificazione nel Mediterraneo, ma da sempre predilige le acque dell’Alto Adriatico per l’abbondanza di cibo.

