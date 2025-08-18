A Monfalcone scontro sindacato-Comune sulla polizia locale: è sciopero

Tanto tuonò, che piovve. Dopo un braccio di ferro lungo un’estate tra Comune di Monfalcone e sindacato di polizia locale Sapol, si è arrivati infatti alla rottura, con quest’ultimo che ha proclamato lo sciopero di tutto il personale del Corpo per l’intera giornata di sabato 30 agosto prossimo, con

eventuale prosecuzione a domenica 31 agosto per i lavoratori impegnati in turni serali o notturni.

Il colpo di scena arriva dopo che lo scorso 1 luglio le parti si erano incontrate davanti al Prefetto di Gorizia per la cosiddetta procedura di raffreddamento e di conciliazione prevista dalla legge a seguito della proclamazione dello Stato di Agitazione del 26 giugno e dopo che il 31 luglio l’Amministrazione comunale e il Comando di Polizia Locale avevano disciplinato, come ricostruisce Sapol, “servizi notturni in via sperimentale e temporanea nel periodo estivo, limitandoli a sole attività a basso rischio, con previsione di adeguate dotazioni di sicurezza, specifica formazione e rispetto dei tempi di riposo del personale”. L’intesa però, sempre secondo il sindacato, non è stata rispettata. Tra gli esempi portati, “le pattuglie di “pronto intervento” a personale neoassunto, ancora privo di formazione, utilizzando per il completamento degli equipaggi anche personale stagionale assunto a tempo determinato, privo di dotazioni, esperienza e capacità operativa”, nonché “mancanza delle dotazioni di sicurezza e della formazione per il personale con recente assunzione e invio di pattuglie, in servizio notturno, su interventi a rischio”. Un episodio inoltre ha fatto infuriare il sindacato qualche giorno fa, quando una pattuglia di “pronto intervento”, formata da personale neoassunto inviato su un sinistro stradale con feriti, nel tragitto aveva un incidente con un veicolo privato”. Situazioni che, secondo Sapol, “rappresentano una palese violazione degli accordi sottoscritti, che mettono a repentaglio la sicurezza esponendo cittadini e lavoratori a rischi evitabili”. Questa gestione, conclude il sindacato, “non solo contraddice lo spirito dell’Accordo del 31 luglio, ma ripropone in forma aggravata le stesse criticità che hanno originato lo Stato di Agitazione”. Da qui la decisione di scioperare il prossimo 30 agosto.