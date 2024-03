A Orzano il “rumore per la pace”

Fare rumore per la pace. E’ questo il messaggio che, in questo momento storico tanto particolare, la comunità di Orzano ha voluto lanciare con una iniziativa che fa tornare indietro nel tempo e trae spunto dal passato per allertare un mondo che si sta perdendo e mette a grosso rischio la proprio la pace. Dario Angeli, vicepresidente della società sportiva di Orzano, ha rispolverato gli streciulis, o raganelle, ovvero quegli strumenti realizzati in legno che l’amico Sergio Cosmar, appassionato delle tradizioni del territorio, ha costruito negli anni. Nella settimana di Pasqua, in cui le campane non suonano, i due hanno pensato di dare ai bimbi della scuola di Remanzacco la possibilità di conoscere uno strumento del passato e di renderlo attuale per un messaggio al futuro. Così ieri e oggi, sul sagrato della chiesa di Orzano, una quarantina di bimbi hanno fatto rumore con gli streciulis. E’ il loro messaggio per la pace. GUARDA IL VIDEO