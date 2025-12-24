  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
mercoledì 24 Dicembre 2025
Cronaca

A Orzano scatta la protesta, nasce un nuovo comitato contro il biometano

I residenti chiedono più trasparenza e studiano le carte: nel mirino l’iter accelerato e i legami societari con Ravenna
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La comparsa della gru tra i campi di Orzano ha rotto il silenzio. A Remanzacco cresce il fronte del dissenso tra i residenti, che contestano un impianto di biometano autorizzato – sostengono – senza un adeguato coinvolgimento della cittadinanza. Nonostante la contrarietà inizialmente espressa dall’amministrazione comunale, l’opera è infatti partita attraverso la PAS (Procedura Abilitativa Semplificata), un iter molto più rapido rispetto all’Autorizzazione Unica, che consente di ridurre i passaggi formali e evitare la conferenza dei servizi.

Per fare chiarezza, è in fase di costituzione un nuovo comitato locale, deciso ad approfondire nel dettaglio gli aspetti tecnici e amministrativi del progetto. I cittadini intendono avvalersi anche dell’esperienza maturata a Pagnacco, dove il progetto di un impianto analogo si è concluso con l’archiviazione del procedimento.

A portare questo bagaglio di esperienza è il 21enne Leonardo Torossi, vicepresidente del comitato “No Biometano Pagnacco”, che ora affianca a titolo personale i residenti di Remanzacco nella richiesta di maggiore trasparenza e nell’analisi degli atti.

Le preoccupazioni non riguardano solo il metodo. L’abitazione più vicina all’area individuata per l’impianto si trova a circa un chilometro di distanza, in una zona compresa tra Cerneglons e Orsaria. I timori dei residenti spaziano dai potenziali problemi legati agli odori all’aumento del traffico di mezzi agricoli pesanti, fino all’impatto delle future opere di collegamento alla rete SNAM.

Sul piano societario, la Remanzacco Biometano presenta un assetto che solleva ulteriori interrogativi. Oltre il 55% delle quote risulta in mano a società cooperative con sede fuori regione, in particolare in Emilia-Romagna, che detengono la maggioranza del capitale sociale. Una struttura che, secondo i cittadini, rischia di ridurre il peso decisionale del territorio che ospita l’impianto.

A questo si aggiunge la concentrazione dei poteri gestionali. Dalla documentazione in possesso del futuro comitato emerge infatti che il consiglio di amministrazione ha conferito al presidente, Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi, tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza eccezione alcuna, per il conseguimento dell’oggetto sociale, nonché per la direzione, l’organizzazione e il coordinamento di tutte le attività e funzioni aziendali.

Secondo Torossi, il nodo centrale riguarda la governance: «Quando oltre la metà delle quote è detenuta da soggetti con sede fuori regione e i poteri decisionali sono concentrati in capo a una sola figura, la vera domanda è quale potere decisionale reale resti al territorio che ospita l’impianto».

Il nascente comitato annuncia ora una mobilitazione immediata: sono già state avviate le richieste di accesso agli atti per conoscere nel dettaglio il progetto, i rapporti societari, i flussi di biomasse e digestato e il ruolo dell’amministrazione comunale. In programma anche un’assemblea pubblica e un volantinaggio informativo sul territorio.

E precisa Torossi: «Non si tratta di essere contrari in linea di principio agli impianti a biometano, che possono rappresentare un’opportunità per le aziende agricole e zootecniche. Ma devono essere coerenti con le direttive europee sul consumo di suolo, sulla sostenibilità delle filiere e sulla tutela del territorio. La transizione ecologica non può diventare un’operazione calata dall’alto: deve essere trasparente, verificabile e rispettosa delle comunità locali».

