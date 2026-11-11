A Palazzo Chigi vertici intelligence e Agenzia cybersicurezza

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato questo pomeriggio una riunione di emergenza a Palazzo Chigi per fare il punto con i vertici dell’intelligence e dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale.

La premier già in mattinata aveva fatto sapere che la questione degli allarmi bomba era seguita ‘con grande attenzione’ da parte del Governo, precisando poi come non fossero emersi ‘pericoli concreti’.

Sul tema è intervenuto anche il ministro per i rapporti con il Parlamento, il pordenonese Luca Ciriani. “La questione è centrale per la sicurezza nazionale, così come la sicurezza nelle scuole costituisce una priorità assoluta per l’ordine pubblico e la serenità delle famiglie” ha detto.