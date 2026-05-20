A Palmanova il Recovery Art divide, opposizione all’attacco

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Brutto e abnorme. Un mostro. Una schifezza. Viene giudicata così dall’opposizione la struttura in fase di costruzione all’interno dell’ex caserma Montezemolo di Palmanova, dove sorgerà il Recovery Art finanziato con 30 milioni del PNRR. “Credo che non piaccia a nessuno – attacca il consigliere di opposizione Antonio Di Piazza – quest’opera porta milioni di euro per sistemare l’area, ma non doveva sorgere qui. È una cosa eccessivamente grande all’interno di un centro storico quale è quello di Palmanova. Una porcheria del genere è difficile da far accettare: è tutto prefabbricato e sinceramente qualcosa di meglio si poteva fare. Bene, io mi chiedo: alle Belle Arti piace questa struttura?”. Per Di Piazza si tratta di “un brutto mausoleo” e anche Luca Marzucchi sui social parla di “ecomostro” e di una “violenza” urbanistica.

Secondo Di Piazza il progetto doveva essere realizzato altrove. “Visto che era un accordo con lo Stato per intervenire nei siti ex militari, perché non farlo all’interno dell’ex Vinicio Lago? È ancora là, abbandonata. Si è voluto fare qui perché ci davano i contributi”. Marzucchi e il collega di minoranza puntano il dito anche contro quelli che considerano due pesi e due misure: “Per un terrazzino, una coibentazione o i pannelli fotovoltaici ci sono vincoli rigidissimi che i palmarini devono seguire, invece, si può fare ‘la qualunque’”.

Di tutt’altra opinione l’amministrazione comunale. “Mi sorprende che amministratori che hanno fatto parte anche di Giunte dicano queste cose – replica il vicesindaco Luca Piani – il progetto ha avuto l’ok della Sovrintendenza, del Ministero dei Beni culturali, del Demanio, degli uffici e del piano regolatore. Non potrebbe essere altrimenti”. E sui presunti vincoli imposti ai palmarini chiarisce: “Non è vero che ci siano limitazioni così stringenti: il fotovoltaico si può fare a Palmanova, molti cittadini lo stanno realizzando rispettando le normative della Sovrintendenza”. Piani sottolinea poi come l’area interessata fosse “in completo degrado, con capannoni fatiscenti e privi di pregio”, precisando che “la parte storica che dà su Borgo Aquileia e via Leone non verrà toccata esternamente ma restaurata rispettando tutti i vincoli”. E rilancia sul valore del progetto: “È uno dei più grandi interventi del PNRR ed è una grandissima opportunità per la città, un polo nazionale sulla cultura che porterà professionalità e nuove occasioni”.

Il cantiere, intanto, procede spedito. “Siamo nei tempi – conclude Piani – il primo lotto funzionale richiesto dal PNRR verrà completato entro luglio 2026, mentre il completamento dell’intero complesso richiederà ancora circa un anno”.