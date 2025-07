A Paolo Carestiato il comando della Polizia locale di Udine, “Sono entusiasta”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sarà il 51enne Paolo Carestiato il nuovo comandante della Polizia locale di Udine. L’attuale capo della municipale di San Donà di Piave dal primo ottobre prenderà il posto del collega Eros Del Longo, che chiuderà il suo mandato al termine della proroga concessa lo scorso febbraio.

La durata dell’incarico da dirigente è fissata in tre anni ed è stata comunicata telefonicamente al diretto interessato giovedì scorso dal sindaco De Toni in persona, che aveva conosciuto Carestiato durante i colloqui che si sono tenuti a fine maggio.

“Sono entusiasta e non vedo l’ora di iniziare questa esperienza a Udine”, ha riferito a Telefriuli il comandante Carestiato. “Darò il massimo per ricambiare la fiducia e la stima del sindaco e professore De Toni”.

Carestiato nasce come ‘operativo’ ed è stato selezionato per le competenze tecniche e manageriali unite alla capacità di analisi e relazionali. Ha infatti trascorso circa 20 anni alle dipendenze della Polizia locale di Venezia, per cui è stato responsabile del pronto intervento occupandosi di sicurezza urbana e polizia giudiziaria. Accumulando esperienze gestionali e amministrative, nel 2018 è avvenuto il suo passaggio alla Polizia locale di San Donà di Piave, prima come vice e dopo un solo anno come comandante. Dopo l’esperienza nel comune veneto, ora il salto ad un capoluogo nel comando di via Girardini. Da una città di 42mila abitanti e 30 operatori di polizia il trasferimento ad una realtà che sfiora i 100mila residenti e i circa 80 agenti.