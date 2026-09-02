A Paularo inaugurato il nuovo ponte sul Chiarsò

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un ponte più sicuro, largo e accessibile anche ai pedoni è stato inaugurato sulla SR UD 23, principale collegamento con l’abitato di Paularo. L’intervento, costato 1,79 milioni di euro, è stato finanziato per 735mila euro dal Piano complementare al Pnrr e per 1,055 milioni dalla Regione. I lavori, iniziati nel giugno 2025 e conclusi nel maggio scorso, hanno comportato la sostituzione dell’impalcato, l’ampliamento della carreggiata con due corsie da 2,75 metri e la realizzazione di un marciapiede. Conservati, d’intesa con la Soprintendenza, la struttura ad arco e gli elementi architettonici originari. Durante il cantiere la viabilità è stata garantita attraverso un percorso provvisorio lungo il torrente Chiarsò, che resterà ora a disposizione del Comune. “Restituiamo sicurezza e piena funzionalità a un’infrastruttura fondamentale per la valle”, ha dichiarato l’assessore regionale Cristina Amirante.