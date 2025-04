A Paularo scoperto l’abete bianco dei record

Il Friuli Venezia Giulia vanta un nuovo primato naturalistico. Nei boschi tra Paularo e il Consorzio Boschi carnici è stato scoperto un abete bianco dalle dimensioni eccezionali, tanto da essere ribattezzato “La Dane”, che in friulano significa abete bianco ma ricorda anche Diana, dea della natura.

Con un’altezza di 53,34 metri e una circonferenza di 3,32 metri, “La Dane” non è solo l’albero più alto della regione, ma anche la pianta autoctona più alta d’Italia e il terzo albero in assoluto per grandezza nel Paese. Gli esperti stimano che questo gigante verde abbia superato i 200 anni di età.

La misurazione e la certificazione di questi numeri straordinari sono state effettuate da agronomi e tecnici della Regione Friuli Venezia Giulia, insieme ai tecnici dell’Ispettorato forestale di Tolmezzo e alle guardie del Corpo Forestale Regionale di Paularo.

Le caratteristiche uniche di “La Dane” le hanno valso l’inserimento nell’elenco degli alberi monumentali tutelati dalla legge nazionale e regionale. L’Amministrazione regionale ha inoltre annunciato l’intenzione di includere alcuni boschi monumentali regionali, tra cui quello di Paularo, nei futuri elenchi nazionali, evidenziando la ricchezza e l’importanza del patrimonio forestale del territorio.