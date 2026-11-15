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Cronaca

A Pordenone Forza Italia punta a riequilibrare le deleghe

Con il passaggio di Silvia Pizziol e Alessandra Marchi agli azzurri cambiano i rapporti di forza. Cabibbo apre a un riequilibrio delle deleghe
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

A Pordenone Forza Italia tiene bassi i toni, ma mette sul tavolo i numeri. Con il passaggio di Alessandra Marchi e Silvia Pizziol, ufficializzato ieri, gli azzurri salgono da due a quattro consiglieri. La Lista Basso Sindaco Pordenone Civica scende da quattro a due.

In giunta la civica del sindaco esprime due assessori, Emilio Badanai Scalzotto e Pietro Tropeano. Forza Italia ne esprime una, Guglielmina Cucci. Alla conferenza stampa di ieri al Caffè Municipio, la coordinatrice regionale Sandra Savino ha annunciato che il partito chiederà più spazio nell’esecutivo.

Anche Andrea Cabibbo, capogruppo azzurro in Consiglio regionale, ritiene probabile un riequilibrio delle deleghe, senza indicare tempi immediati. “Vogliamo avere più voce per rappresentare i cittadini pordenonesi moderati che si riconoscono nei valori di Forza Italia”, spiega. “Il maggior peso in Consiglio comunale ci consentirà di portare avanti con più efficacia le nostre idee e i nostri progetti, ma richiederà probabilmente anche un riequilibrio delle deleghe”.

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