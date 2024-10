A Pradamano i 20 sfollati dall’incendio di ieri in via Pirona

Visto il prolungarsi della situazione d’emergenza, in seguito all’incendio che ha colpito e reso inagibile il complesso residenziale di via Pirona a Cussignacco è stata individuata una struttura ricettiva disponibile ad ospitare tutti i nuclei familiari per le prossime notti, finché l‘emergenza non sarà rientrata, grazie anche al supporto della Protezione Civile regionale. Secondo gli ultimi aggiornamenti, stando alle analisi condotte dai Vigili del Fuoco e dai professionisti intervenuti per valutare il da farsi, saranno necessari alcuni giorni di lavoro, ma le prime famiglie potranno rientrare già in settimana. Alla luce di quanto emerso tra lunedì e la mattinata di martedì l’Amministrazione si è mossa rapidamente per individuare una soluzione sicura e confortevole che potesse ospitare la ventina di persone che hanno trascorso le ultime due notti al bocciodromo. In serata le persone verranno trasferite, alla vicina struttura ricettiva Standard Hotel di Pradamano, dove verranno messi a disposizione mini appartamenti dotati di angolo cottura per i pasti. Qui gli inquilini di via Pirona saranno ospitati fino a quando avranno la possibilità di rientrare nelle rispettive abitazioni e verrà loro offerta la colazione. La restante parte delle famiglie coinvolte, aveva invece trovato riparo da familiari o amici già nella serata di domenica. GUARDA IL VIDEO