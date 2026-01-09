A Premariacco rivivrà il campo di prigionia Pg57

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Far rinascere un luogo della memoria, che diventi un polo culturale e storico al momento senza precedenti in Europa. E’ l’ambizioso progetto dell’associazione Campo Pg57 che, attraverso la collaborazione con il comune di Premariacco, proprietario dei terreni adiacenti la chiesetta di Campo San Mauro, costruita durante la Seconda Guerra Mondiale, ha ottenuto un primo contributo regionale finalizzato alla costruzione di una baracca riprodotta in conformità al materiale storico disponibile. Una baracca dei prigionieri, in quello che tra il 1941 e il 1943, fu un campo di prigionia per più di 4mila tra inglesi, australiani e neozelandesi.

In quella struttura sarà allestita la mostra permanente storica documentale, mentre nell’area esterna verranno posizionate panchine e tavoli ad uso pubblico.