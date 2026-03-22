A Roma è match point Serie A1 per la Cda Volley Talmassons

Domenica da emozioni forti per la CDA Volley Talmassons, che queto pomeriggio, alle ore 17:00, affronterà la trasferta del “PalaTiziano” contro Roma Volley Club, gara conclusiva della pool promozione di Serie A2 femminile.
Le “pink panthers”, prime in classifica con un vantaggio di un punto sulla Volley Millenium Brescia, vanno a caccia del successo che varrebbe il ritorno nella massima serie nazionale. Friulane promosse in caso di vittoria con qualsiasi scarto, oppure in caso di insuccesso delle lombarde nella concomitante gara contro Costa Volpino.
Le ragazze di coach Parazzoli saranno seguite nella capitale da circa 100 supporters, partiti dal Friuli nelle prime ore di questa mattina.