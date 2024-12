A Romans d’Isonzo il primo villaggio longobardo del VI secolo d.C. al mondo

Sorgerà in un’ex polveriera militare alle porte di Romans d’Isonzo il primo villaggio longobardo al mondo ambientato nel VI secolo dopo Cristo. Il progetto, che vede protagonista l’associazione Invicti Lupi, vuole ricreare l’atmosfera dei tempi in cui Romans venne fondata appunto dai Longobardi, creando un vero e proprio museo a cielo aperto adatto ad ospitare scolaresche in visita, oltre che rievocazioni, documentari e film sul tema. In questi mesi si stanno svolgendo i lavori di spianamento dei terreni e abbattimento degli edifici ex militari: dove oggi c’è il cantiere infatti saranno creati un’arena, percorsi a tema e luoghi adatti ad ospitare visitatori. L’inaugurazione è prevista in occasione della prossima edizione, la 13a, di “Romans Langobardorum” in programma tra il 6 e l’8 giugno 2025.

