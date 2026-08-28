A Socchieve il nido Valle dei Sogni: 20 posti per la vallata

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un nuovo servizio per le famiglie e un investimento sul futuro della montagna. È stato inaugurato ieri a Socchieve il nido d’infanzia “Valle dei Sogni”, ricavato nell’edificio dell’ex asilo, completamente ristrutturato e riqualificato grazie a 1,5 milioni di euro di fondi regionali. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Coriglio Zanier, numerosi amministratori della Carnia, cittadini e associazioni. La benedizione è stata impartita da monsignor Pietro Piller.

La struttura dispone di 20 posti ed è destinata ai bambini dai tre mesi ai tre anni residenti nei Comuni che fanno capo all’Istituto comprensivo Val Tagliamento. Dal primo settembre saranno 14 i piccoli accolti. Il nido resterà aperto dalle 7.30 alle 17.30 per undici mesi all’anno e sarà dotato di mensa interna. Gli spazi comprendono due aule didattiche, un locale polivalente, una stanza per il riposo e aree esterne attrezzate.