A Udine arrivano gli spazzini di quartiere

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Udine accelera sulla pulizia urbana e la raccolta differenziata con tre novità significative. La prima, la più innovativa, è l’introduzione dei primi spazzini di quartiere. Il servizio, ora in fase di definizione economica, sarà operativo entro l’estate e prevede un presidio fisso nel centro storico con un addetto attivo sei ore al giorno, dal lunedì al sabato. A questo si affiancherà almeno un’altra figura itinerante per i quartieri.

Gli operatori ecologici saranno incaricati della rimozione di rifiuti abbandonati, del lavaggio e dell’igienizzazione di cestini e arredi urbani, e del contrasto a sporcizia e incuria diffusa.

La sperimentazione si inserisce in un piano più ampio che potrà essere esteso, in futuro, anche ad altri quartieri della città.

Parallelamente, l’amministrazione, in collaborazione con NET, ha deciso di modificare anche la gestione dei rifiuti speciali. Per gli oli alimentari esausti, finora conferibili solo nei centri di raccolta, si prevede l’installazione entro l’autunno di almeno sette nuovi contenitori stradali distribuiti strategicamente nei quartieri. Questa mossa mira a semplificare il conferimento, incrementare la raccolta e contrastare lo smaltimento improprio nelle fognature. I contenitori saranno progettati per accogliere esclusivamente bottiglie di plastica contenenti olio, garantendo igiene e sicurezza.

Infine, sarà rinnovato anche il sistema di raccolta di pile esauste e farmaci scaduti e saranno introdotti anche degli innovativi recipienti per sbarazzarsi di smartphone e caricabatterie. I contenitori attuali saranno sostituiti e riposizionati in luoghi più funzionali.

Queste iniziative, ha sottolineato l’assessora all’ambiente Eleonora Meloni, mirano a “semplificare la raccolta per migliorare il conferimento e favorire riciclo e sostenibilità ambientale”.