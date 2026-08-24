A Udine due incidenti stradali al giorno con almeno un ferito

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Due incidenti stradali al giorno di cui uno con un ferito per un totale di 347 rilevati nel semestre, 126 con feriti. In 30 casi sono stati coinvolti pedoni e in 40 ciclisti. È il bilancio della Polizia Locale di Udine da gennaio a giugno 2026.

Oltre duemila attività in sei mesi, alle quali si aggiungono gli interventi di polizia giudiziaria e il rilievo degli incidenti stradali.

Sul fronte ambientale sono state 537 le attività, 160 delle quali contro l’abbandono dei rifiuti, dato in crescita rispetto allo scorso anno. Aumentano anche i controlli nelle aree interessate da situazioni di degrado e sugli immobili abbandonati.

Sul fronte della sicurezza cresce del 14% l’attività contro l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti: 147 i controlli, anche con l’impiego delle unità cinofile.

Numeri – ha commentato l’assessore alla Sicurezza Partecipata e Polizia locale, Rosi Toffano -, che testimoniano un presidio quotidiano del territorio e un rapporto sempre più diretto con i cittadini.