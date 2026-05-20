A Udine il festival Collega-menti cerca l’equilibrio perduto

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Lo stress da lavoro e il sovraccarico digitale aprono la crisi del benessere mentale. Emerge dall’indagine lanciata dall’Università di Udine per la quarta edizione di Collega-Menti, il Festival organizzato dall’Università di Udine, con la direzione scientifica di Barbara Gallavotti. Dal 2 al 4 ottobre proporrà oltre 60 appuntamenti in diverse località della Regione, con la partecipazione di importanti ospiti del mondo della scienza, dell’economia e della società.

Al sondaggio hanno risposto 625 italiani. Alla domanda cosa li mandi maggiormente in crisi, il 46,6% punta il dito contro lo stress professionale. Subito dopo c’è il sovraccarico digitale (27,4%). Il bisogno collettivo di ritrovare l’equilibrio perduto è il focus della prossima edizione di Collega-menti, presentata a Roma. “Sempre più ci rendiamo conto dell’importanza dell’equilibrio per la salute delle persone, delle società, del pianeta – spiega la direttrice scientifica del Festival, Barbara Gallavotti – per questo abbiamo pensato a questo tema”.

“Tocchiamo un nervo scoperto del nostro tempo – sottolinea il rettore dell’Università, Angelo Montanari – con l’ambizione di diventare un luogo originale di riflessione e confronto nel panorama culturale contemporaneo”.