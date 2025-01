A Udine in forza 21 nuovi poliziotti

Nella Questura di Udine sono entrati in organico 21 nuovi poliziotti, tra cui 7 vice ispettori, 10 agenti e altri 4 agenti in prova. Gli agenti trasferiti giungono da diverse Questure italiane, tra cui Bolzano, Brescia, Firenze e Trento, oltre che da reparti operativi come il II Reparto Mobile di Padova.

Il nuovo personale, oltre a coprire i posti lasciati liberi dai trasferimenti, verrà successivamente ridistribuito secondo il piano di potenziamento del Ministero dell’Interno.

Il Vicario del Questore, Leonardo Boido, ha dato il benvenuto ai nuovi arrivati sottolineando l’importanza del loro contributo per la sicurezza della comunità friulana.