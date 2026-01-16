A Udine la prima Scuola di Robotica del Friuli Venezia Giulia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nel cuore di Borgo Stazione, in via Roma 60/2, è stata inaugurata la prima Scuola di Robotica del Friuli Venezia Giulia. L’innovativa sede di Udine, la terza a livello nazionale dopo Genova e Milano, è stata presentata dal presidente Emanuele Micheli alla presenza del vicesindaco Alessandro Venanzi.

Lo slogan della scuola, “Un nuovo modo di imparare”, sintetizza la sua missione: un luogo dove imparare a gestire l’intelligenza artificiale, programmare e costruire robot in maniera proattiva, utilizzandoli come strumenti per semplificare e supportare il lavoro quotidiano.

“La scuola utilizza un approccio pratico e innovativo, come il ‘learning by game’ e l’imparare sbagliando. È una didattica che vuole che si sperimenti in prima persona”, ha dichiarato Micheli.

L’obiettivo del nuovo istituto è offrire percorsi formativi stimolanti per bambini, ragazzi, insegnanti e aziende, orientati alle discipline STEAM (scienze, tecnologia, ingegneria, arte e matematica), con un focus particolare su tecnologie emergenti, dall’intelligenza artificiale alla robotica applicata alla salute.

La sede di Udine è il risultato di collaborazioni consolidate con enti locali e istituti scolastici, come l’Istituto Tecnico Informatico e Meccatronico ‘G. Bearzi’, con cui esiste una partnership da quasi 15 anni.

Il vicesindaco Venanzi ha sottolineato il valore dell’iniziativa per Borgo Stazione: “Questo quartiere sta cambiando, e l’amministrazione sta investendo importanti risorse per la sua rinascita. Abbiamo la necessità di formare le persone guardando al futuro, ma senza trascurare il presente. Tutto ciò serve a trattenere sul territorio il patrimonio rappresentato dalle nuove generazioni: negli ultimi 12 anni dal FVG sono andati via 30 mila giovani. Vedo una squadra giovanissima all’opera: i suoi referenti sono dei traghettatori di un percorso che affianca la scuola tradizionale e prepara concretamente ai lavori del futuro.”