A Udine lungoroggia intitolato a don Gastone, l’amico dei giovani

Centinaia di fedeli si sono ritrovati questa mattina a Udine per l’intitolazione del lungoroggia di viale Volontari della Libertà a don Gastone Candusso. Ricordi e canti hanno scandito la cerimonia davanti alla chiesa di San Marco, con lo svelamento della segnaletica alla presenza del sindaco Alberto Felice De Toni e di diversi amministratori.

La dedica, chiesta dall’Associazione San Marco, lega il sacerdote, morto nel 2011, a una passeggiata dove ascoltava confidenze, preoccupazioni e lacrime dei giovani. Il percorso racconta anche la storia della roggia, tra i resti del mulino Coiutti, il bagolaro monumentale e le altre testimonianze del quartiere.

“È stato un sacerdote che ha segnato l’educazione e la vita di molti di noi”, ricorda Roberto Spadaccini, parrocchiano di San Marco, organizzatore e amico di don Gastone. Prima cappellano e poi parroco, seppe coinvolgere quasi un centinaio di giovani nell’animazione pastorale. Alla cerimonia anche amici arrivati da Gemona, dove fu arciprete. “Ci aiutava ad affrontare la vita con fede e soprattutto con gioia. Più che un sacerdote era un amico per noi”, racconta Spadaccini. “Ha lasciato una traccia indelebile in molti di noi”.