A Udine multe e sanzioni per quasi 3 milioni di euro nel 2025

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Le ultime due determine firmate dall’ex comandante della Polizia Locale di Udine, Paolo Carestiato, ora al comando di San Donà di Piave, certificano che a Udine sono state elevate sanzioni nel 2025 per complessivi 2,9 milioni di euro. La somma è contenuta nei documenti pubblicati oggi sull’Albo Pretorio che riportano la firma dell’ex dirigente, non confermato dal sindaco De Toni al termine del periodo di prova. Nei due atti si elencano le entrate derivanti da violazioni stradali e amministrative: la parte più consistente riguarda le violazioni al Codice della strada, che da sole superano i 2,8 milioni di euro. Si tratta dell’importo complessivo dei verbali notificati nel corso dello scorso anno, contabilizzati quando la sanzione diventa notificata e non per forza riscossa.

Più contenuti gli introiti derivanti da violazioni amministrative e commerciali: oltre 111mila euro da imprese e quasi 46 mila euro da cittadini per infrazioni a normative diverse.

Le determine hanno valore tecnico-contabile e servono a inserire ufficialmente queste entrate nel bilancio dell’ente e a rimpinguare il fondo per le multe che potrebbero non essere pagate.

Curioso come il dato sia emerso a quasi un anno di distanza dal cosiddetto ‘caso multometro’, quando a Udine esplose la polemica – poi rientrata – per l’elenco degli agenti che più avevano elevato sanzioni.