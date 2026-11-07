A Udine nove tavoli da ping-pong contro il Parkinson

Nove tavoli da ping-pong per chi convive con il Parkinson. È stata inaugurata questa mattina, alla Casa dell’Immacolata di Udine, la palestra messa a disposizione di Ping Pong Parkinson Italia. Uno spazio in via Chisimaio dove i soci si ritrovano tre volte alla settimana, il martedì e il giovedì pomeriggio e il sabato mattina, per un’attività che affianca le terapie farmacologiche e riabilitative.

All’inaugurazione con l’arcivescovo Riccardo Lamba sono intervenuti il presidente dell’associazione Natale Marino Galli, il neurologo dell’ospedale di Udine Enrico Belgrado e Giovanni Fioni della Ssd Milano Sport Tennistavolo. A fare gli onori di casa, davanti a diversi politici locali, il presidente della Fondazione Casa dell’Immacolata, Vittorino Boem.

La palestra sarà utilizzata anche dagli studenti del Centro universitario sportivo e dai ragazzi ospiti della struttura fondata da don Emilio de Roja.

Nata in Friuli nel maggio 2025, con sede a Tavagnacco, l’associazione Ping Pong Parkinson Italia aderisce alla rete internazionale che promuove il tennistavolo tra le persone con Parkinson, creando occasioni di movimento, incontro e socialità.