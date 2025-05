A Udine ricordato Riccardo Giusto a 115 anni dalla morte

Gli Alpini Udine Est di via Riccardo di Giusto, il gruppo Ana più storico ad aprire nel capoluogo friulano, questa mattina ha deposto una corona di alloro in quella che fu la casa di Riccardo Giusto, la prima penna nera a perire durante la Prima Guerra Mondiale sul Monte Kolovrat. Era il 24 maggio del 1915.

Alla cerimonia, che si è tenuta per il 115imo anniversario della sua morte nel quartiere Aurora, ha partecipato anche l’assessore alla Pianificazione territoriale Andreea Zini. Proprio a Riccardo Giusto il 12 ottobre 1929, il Comune di Udine gli dedicò una via della periferia, anche se con un errore di trascrizione nell’intitolazione: anzichè chiamare la strada semplicemente ‘Giusto’, fu chiamata per sbaglio ‘Di Giusto’.

A ricordare l’alpino nella casa di famiglia c’è anche una targa commemorativa, corretta solo recentemente eliminando dal cognome quel ‘Di’ di troppo che per molti anni è stato scorrettamente tramandato.