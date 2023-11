A Udine si accendono le luci di Natale

Inaugurazione ufficiale delle luminarie e degli alberi di Natale a Udine. Il via alle celebrazioni natalizie cittadine è stato dato questa sera davanti al Castello dal sindaco Alberto Felice De Toni e dal suo vice, Alessandro Venanzi. Con loro anche il presidente della Camera di Commercio Udine e Pordenone Giovanni Da Pozzo e monsignor Luciano Nobile, arciprete del Duomo di Udine. Con il coro dell’Università di Udine in sottofondo, sono state accese cinque stelle poste una dietro l’altra a dare profondità ad un luminoso tunnel. Poi sono state presentate le luci riflesse sulla Loggia del Lionello e in Castello, quindi gli abeti in centro. In totale sono 13, quattro dei quali donati dal comune di Sappada. Questi ultimi sono posizionati via Lionello, in Piazza Duomo, in Piazza della Repubblica e, per la prima volta, al Parco Moretti. Tutti hanno una dimensione che va dai 10 ai 16 metri. Gli altri abeti, donati dal Comune ai borghi, si trovano nelle altre zone della città e in particolare in piazzetta San Cristoforo, in via Grazzano nei pressi del Museo Etnografico, a Sant’Osvaldo e San Paolo vicino alle due Chiese, nei pressi del Tempio Ossario, in Viale Venezia sempre vicino alla Chiesa di San Giuseppe, in zona Laipacco e a San Rocco, in piazza ai Rizzi. Queste sono le prime festività natalizie organizzate dalla giunta De Toni. GUARDA IL VIDEO