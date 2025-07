A Udine si depavimentano i marciapiedi in porfido pericolosi e non accessibili

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. È partito ufficialmente questa mattina il quartiere di riqualificazione dei percorsi pedonali di via Ampezzo, nella zona nord di Udine, nei pressi del teatro Palamostre. Si tratta di lavori molto importanti per un’area della città a vocazione prettamente residenziale e dotata di servizi, dove ogni giorno transitano centinaia di persone residenti.

Entrando nel merito delle opere, si tratta di interventi di depavimentazione. I marciapiedi in porfido sul lato sinistro del tratto di via Ampezzo che va fino all’intersezione con via Pordenone verranno completamente sostituiti con percorsi pedonali caratterizzati da una superficie in fondo naturale e drenante, grazie alla quale saranno rimossi gli ostacoli e le numerose barriere architettoniche presenti, che complicano il passaggio pedonale.

Per quanto riguarda la presenza di verde, l’operazione sarà condotta nel massimo rispetto del contesto urbano. Oltre alla rimozione di una notevole porzione di asfalto, saranno infatti conservati gli alberi esistenti e, dove mancanti saranno piantumate nuove essenze. Il contesto dell’area, che già oggi garantisce un passaggio sicuro con tanto verde e temperature percepite più basse rispetto ad aree limitrofe ad alta cementificazione, sarà perciò preservato e arricchito.

All’intervento in via Ampezzo seguirà, nelle prossime settimane, un altro analogo in via Patriarca Dionisio Dolfin, nella prima periferia sud di Udine. Qui si interverrà su entrambi i marciapiedi della via a senso unico, che verranno sostituiti con materiali drenanti. Dal lato destro della strada il percorso pedonale sarà ampliato in larghezza. Saranno realizzati poi due attraversamenti pedonali all’inizio e alla fine della via, e si provvederà ad allargare le aiuole che accolgono gli alberi di notevoli dimensioni presenti per salvaguardare la salute delle piante. Verranno, anche in questo caso, rimosse tutte le barriere architettoniche con la creazione di specifici tratti di segnaletica per non vedenti. Questo progetto porterà benefici concreti alla quotidianità degli abitanti della zona, garantendo percorsi pedonali accessibili.

“Per riqualificare tratti di marciapiedi di questo tipo usiamo la tecnica della depavimentazione, una misura sostenibile sempre più diffusa nel mondo, che punta a far convivere natura e città in armonia”, dichiara l’assessore Ivano Marchiol. “Significa rimuovere l’asfalto per lasciare spazio a superfici naturali e porose, capaci di assorbire l’acqua piovana in eccesso. Meno asfalto significa meno calore in estate e meno rischio allagamenti. L’obiettivo è aumentare la sostenibilità, all’accessibilità, la sicurezza e la qualità dello spazio pubblico”.

Sempre questa mattina, inoltre, il cantiere di via Bersaglio ha ricevuto un importante aggiornamento. I lavori procedono spediti e i nuovi percorsi pedonali stanno iniziando a prendere forma. Oggi, nell’intersezione tra via Bersaglio e via Pracchiuso, sono iniziati infatti i lavori per una nuova isola di traffico che regolerà la viabilità nell’area una volta terminati i lavori.