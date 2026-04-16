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Cronaca

A Udine stop alle campane di notte

Decisione del vescovo, mons. Lamba
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Autore: Redazione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Niente più rintocchi notturni delle campane nelle chiese dell’Arcidiocesi di Udine: dal 19 aprile, terza domenica di Pasqua, entrerà, infatti, in vigore il nuovo decreto firmato dall’arcivescovo, mons. Riccardo Lamba, che fissa il divieto di suono tra le 21 e le 7 del mattino, con alcune eccezioni legate a tradizioni plurisecolari e a particolari ricorrenze liturgiche.

Il provvedimento è stato adottato dopo approfondimenti tra gli organismi diocesani e su richiesta di sacerdoti del clero udinese, e regola gli orari, la durata del suono e le eccezioni. L’obiettivo è riuscire a conciliare la tradizione ecclesiale con il mutato contesto sociale e normativo.

Insieme a questo provvedimento, è stato emanato e diffuso anche un secondo decreto dedicato alla disciplina delle esequie cristiane che completa una nota pastorale del 2021, denominata “Credo la risurrezione di questa carne”.

Il decreto ribadisce che “la Chiesa non si oppone alla cremazione, ma dispone che le ceneri siano custodite in cimitero e non conservate in casa, disperse o trasformate in oggetti commemorativi”.

“Se tali scelte negano il significato cristiano del corpo e della risurrezione – precisa mons. Loris Della Pietra, direttore dell’Ufficio liturgico diocesano – il nuovo decreto autorizza preti e diaconi a non celebrare le esequie cristiane”.

Tra le novità, c’è anche la possibilità per laici appositamente formati e autorizzati dal vescovo, di guidare la preghiera durante la deposizione dell’urna al cimitero.

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