A un anno dal primo sit-in, Eddy Speranza torna in piazza per la sicurezza

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A quasi un anno dal primo sit-in, Eddy Speranza torna nel cuore di Udine per chiedere più sicurezza. La nuova manifestazione, annunciata come pacifica e aperta a tutti, è in programma giovedì 3 settembre alle 19.30 in piazza Libertà. A promuoverla è il gruppo spontaneo “Sicurezza Urbana Udine”, nato proprio in occasione della mobilitazione del 2025.

L’obiettivo, spiega la locandina apparsa sui social, è riunire cittadini, istituzioni e forze dell’ordine per discutere dei problemi della città e individuare possibili soluzioni. “Nessuna provocazione, nessuna bandiera di partito. Solo la voglia di migliorare la nostra città”, sottolineano gli organizzatori, ribadendo il carattere civile e apartitico dell’iniziativa.

La precedente manifestazione risale al 20 settembre 2025, quando circa 250 persone parteciparono al presidio organizzato da Speranza davanti alla Loggia del Lionello. Al centro della protesta c’erano il degrado, lo spaccio e gli episodi di violenza segnalati soprattutto nei parchi pubblici e in Borgo Stazione. A quasi dodici mesi di distanza, il gruppo torna in piazza chiedendo ascolto, confronto e interventi concreti.