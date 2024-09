A Venzone il raduno degli ex del battaglione Tolmezzo

Come da tradizione, anche quest’anno, la sezione Ana di Gemona in collaborazione con l’8º Reggimento alpini e il Comune di Venzone organizza il 5º Raduno del battaglione alpini Tolmezzo. E’ stata l’occasione per vedere sfilare centinaia di alpini (provenienti tutto il Centro e Nord-Italia) accompagnati dai loro familiari a testimonianza del loro attaccamento allo storico battaglione Tolmezzo. ln ricordo del capitano Pietro Maset della 114ª Compagnia del battaglione Tolmezzo e comandante della 1ª Divisione Osoppo nella guerra di Liberazione è stato intitolato il piazzale adunata della caserma Feruglio. GUARDA IL VIDEO