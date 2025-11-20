A Versa si torna a casa, Brazzano attende almeno fino a sabato

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. I cittadini di Versa potranno già tornare nelle loro abitazioni se lo vorranno, per Brazzano servirà ancora pazienza. Il quadro della situazione è stato fatto nel municipio di Romans D’Isonzo dal sindaco Michele Calligaris, dal vice Matteo Gargaloni, dall’assessore con delega alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi e dal direttore della Protezione Civile Amedeo Aristei.

A Versa è stata firmata la revoca dell’ordinanza di evacuazione dell’abitato mentre a Brazzano si sta valutando come e se si muovono le frane con le piogge di questi giorni. Per le 84 persone sfollate un orizzonte temporale potrebbe essere quello di sabato conferma il sindaco Roberto Felcaro.

A Versa come detto via libera anche se ora bisognerà vedere se gli impianti elettrici tengono visto che è stata riattivata la linea. Anche per il gas è questione di pochissimo tempo. Sul sito del Comune di Romans e sulla pagina Facebook della giunta sono invece state pubblicate le indicazioni su come effettuare le donazioni per i residenti.

Domani è atteso in regione il direttore nazionale della Protezione Civile, Fabio Ciciliano.