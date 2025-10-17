A zonzo con 39 dosi di cocaina, denunciato pakistano

E’ stato fermato in viale Ungheria con addosso 39 dosi confezionate di cocaina pronte ad essere vendute. Un pakistano di trentanove anni è stato denunciato ieri pomeriggio per detenzione di 22 grammi di stupefacente ai fini di spaccio. Questo l’esito dei controlli straordinari effettuati ieri pomeriggio in Borgo Stazione da Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. I controlli sono stati effettuati prevalentemente in via Roma, viale Leopardi, viale Ungheria e al Parco Martiri delle Foibe. 144 le persone complessivamente identificate e 7 gli esercizi pubblici sottoposti a controllo.