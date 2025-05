A zonzo con coltello, mazza e taglierino: denunciato un 27enne

Sono scappati alla vista di una gazzella rifugiandosi nel primo bar che hanno trovato nelle vicinanze dell’ospedale di Pordenone.

Proprio quella fuga ha insospettito i carabinieri della Radiomobile, che hanno proceduto a raggiungere e identificare i due giovani – lui un rumeno di 27 anni, lei una connazionale di 24 – che si sono dimostrati fin da subito particolarmente nervosi.

La successiva perquisizione ha portato a rinvenire nel borsello del 27enne un coltello a serramanico, con una lama lunga 10 centimetri, e un taglierino. Nell’auto, posteggiata nelle vicinanze, inoltre, i militari hanno invece trovato una mazza da baseball lunga 62 cm, occultata sotto al sedile del guidatore. Per il possesso delle armi la coppia non ha saputo fornire nessuna spiegazione convincente. A quel punto è scattato il sequestro degli oggetti e la denuncia a piede libero dell’uomo, nella cui disponibilità sono stati trovati gli oggetti, per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.