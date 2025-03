A zonzo in auto con droga e strumenti da scasso, banda di amici denunciata

Il rafforzamento dell’attività` preventiva per prevenire i numerosi furti in abitazione nella provincia di Udine ha portato ieri sera a fermare a Fagagna una Fiat Stilo con a bordo un terzetto di probabili ladri. La perquisizione è stata effettuata dalla Radiomobile che ha scoperto a bordo del veicolo numerosi strumenti generalmente utilizzati durante spaccate e furti, oltre a torce, grimaldelli e a una modesta quantità di sostanza stupefacente.

I tre passeggeri, di 40, 27 e 24 anni, tutti residenti in Friuli, sono stati denunciati per possesso di oggetti finalizzati allo scasso, successivamente posti sotto sequestro. Per il giovane conducente trovato al voltante della Fiat Stilo, inoltre, sono scattate ulteriori sanzioni amministrative. L’uomo, infatti, era alla guida dell’auto nonostante non avesse mai conseguito la patente. Dell’attività è stata informata l’autorità giudiziaria.