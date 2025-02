A zonzo in Borgo stazione con una mazza: denunciato

Nella sua auto è stato trovato con una mazza da baseball nascosta sotto i sedili posteriori. Per questo motivo, un 29enne di nazionalità algerina è stato deferito nei giorni scorsi dalla Polizia locale di Udine, dopo che gli agenti lo hanno fermato per un controllo in Borgo Stazione.

Il conducente non ha saputo fornire una spiegazione sul possesso dell’oggetto, che è stato quindi sequestrato. Con il supporto del nucleo di polizia giudiziaria, il giovane è stato denunciato all’autorità giudiziaria per porto abusivo di oggetti atti a offendere.