A4: auto contro un camion prende fuoco, un morto

Un incidente mortale si è verificato alle 15:40 di oggi sull’autostrada A4, nel tratto tra Meolo e San Donà (direzione Trieste).

Un’auto ha percorso centinaia di metri sulla corsia centrale prima di tamponare violentemente un mezzo pesante fermo in coda. Dopo l’impatto, la vettura è stata avvolta dalle fiamme: il conducente è deceduto.

Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autostrade Alto Adriatico. Il tratto tra San Donà e Cessalto verso Trieste è rimasto chiuso, con uscita obbligatoria a San Donà per chi proviene da Venezia.