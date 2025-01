A4, ingresso al casello di San Giorgio di Nogaro pronto nel fine settimana

Entro il fine settimana saranno completati i lavori per il ripristino delle piste di esazione al casello di San Giorgio di Nogaro, danneggiate gravemente in seguito all’incidente di un mezzo pesante. Il sinistro, avvenuto il 9 gennaio, ha compromesso le barriere di sicurezza, i basamenti dei pali del telepedaggio, gli scanner ottici e i semafori di ingresso.

Autostrade Alto Adriatico è intervenuta immediatamente per bonificare l’area, gettare nuovi plinti, posare i cavi e ripristinare le strutture. Domani pomeriggio saranno completati gli allacciamenti e le verifiche di funzionalità. Nel frattempo, il traffico diretto verso Venezia è deviato al casello di Latisana, mentre per Trieste l’accesso è spostato a Palmanova. Nessuna deviazione per chi esce a San Giorgio di Nogaro.