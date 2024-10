A4: aperta la terza corsia tra Portogruaro e Alvisopoli in direzione Trieste

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Da questa mattina chi viaggia in autostrada ha la possibilità di percorrere il nuovo tratto a tre corsie dell’autostrada A4 tra Portogruaro e Alvisopoli in direzione Trieste. Nel corso della notte i tecnici del Commissario Delegato e di Autostrade Alto Adriatico e le maestranze delle ditte appaltatrici sono riuscite a stendere l’asfalto drenante e a completare così l’intervento di allargamento della carreggiata come era già successo due settimane fa in direzione Venezia. Da oggi la terza corsia è percorribile dai mezzi per l’intero tratto dal Nodo di Palmanova a Portogruaro per circa 40 chilometri. “L’apertura a tre corsie dell’intero tratto comporterà notevoli vantaggi per l’intero sistema trasportistico – dichiara il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e Commissario per l’emergenza della A4, Massimiliano Fedriga -. Ora il nostro obiettivo è quello di arrivare al completamento della terza corsia; obiettivo non banale per costi, investimenti e complessità dell’opera. Ma è essenziale raggiungerlo per garantire la sicurezza stradale e potenziare una delle arterie stradali strategiche a livello europeo senza aumentare il pedaggio, aiutando imprese e famiglie”.