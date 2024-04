Direttore museale a 500 euro (lordi) al mese: è polemica

Nonostante gli anni di formazione necessari per partecipare al bando, la retribuzione prevista non sembra molto appetibile: 500 euro lordi al mese a fronte di un incarico che sulla carta appare impegnativo. E’ polemica sul bando pubblicato il 2 aprile dal Comune di San Vito al Tagliamento per la riapertura della sezione archeologica del Museo Civico Federico De Rocco che ha sede nella Torre Raimonda, attualmente chiusa al pubblico.

La collaborazione sarà triennale e prevede un compenso di 6 mila euro l’anno erogabili in una rata, compresivi di contributi pensionistici e IVA. I requisiti per partecipare alla selezione prevedono una laurea specialistica o magistrale e un curriculum di studi in discipline archeologiche, oltre ad un diploma di specializzazione o ad un master di 2° livello.

Il collaboratore dovrà curare i rapporti con la Soprintendenza, sia per gli aspetti legati al museo che per quelli inerenti gli obblighi comunali; dovrà gestire il materiale archeologico presente nel magazzino o in esposizione e aggiornare il registro degli ingressi. Non solo. Il direttore dovrà inventariare il materiale archeologico, redigere un progetto scientifico annuale e pluriennale, stringere collaborazioni e promuovere i progetti di catalogazione. Dovrà, inoltre, curare e organizzare le attività didattiche e promuovere attraverso mostre, conferenze e riviste il patrimonio archeologico locale.

Una mole di lavoro enorme, visto il compenso previsto. La vede così ‘Mi Riconosci’, associazione che vigila sul lavoro dei professionisti della cultura che parla di “bando vergognoso che sminuisce anni di studi umanistici con retribuzioni imbarazzanti”. “Ancora una volta viene richiesta un’altissima specializzazione, a fronte di compensi sotto la soglia della povertà – commenta l’associazione in una nota -. Speriamo solo che l’Amministrazione faccia un passo indietro, riconoscendo l’immensa sproporzione tra ciò che viene richiesto e ciò che viene invece offerto.”.