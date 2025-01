Abbagliati dal sole, anziani travolgono in auto tre donne: una è grave

Due investimenti stradali si sono verificati questa mattina, ad un’ora di distanza uno dall’altro, tra Porcia e Pinzano al Tagliamento.

Nel primo incidente un uomo di 79 anni, alla guida di una Peugeot 308, ha urtato sulle strisce pedonali, a causa di un probabile abbagliamento da sole, una donna di 84 anni. L’anziana è stata ricoverata in medicina d’urgenza per la frattura al bacino e politraumi. La prognosi è di 40 giorni. Non sarebbe è in pericolo di vita ma è in osservazione.

A Valeriano di Pinzano al Tagliamento, sempre a causa dell’abbagliamento da sole, un 75enne ha investito due donne di 88 e 73 anni che stavano camminando insieme. Entrambe hanno riportato una prognosi di 90 giorni per la frattura delle vertebre.

I rilievi di entrambi gli incidenti sono stati affidati ai carabinieri.