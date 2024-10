Abbandona marito e figli, condannata a 6 mesi di reclusione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Vado a Roma per sbrigare alcune faccende burocratiche”. Dalla capitale, dove ha formato una nuova famiglia, non è più tornata, abbandonando il marito e tre figli minori, la più piccola di appena 3 mesi. Oggi il giudice Camilla Del Torre del Tribunale di Udine l’ha condannata a 6 mesi di reclusione per violazione degli obblighi all’assistenza familiare e abbandono del tetto coniugale.

La vicenda risale all’agosto 2017, quando la donna, una 45enne della Bassa friulana, è andata nel Lazio, dove successivamente ha formato una nuova famiglia e ha avuto un quarto figlio. Gli altri tre li ha sentiti saltuariamente negli anni successivi, ma solo al telefono. Il marito, rappresentato dall’avvocato Andreina Baruffini oggi sostituito dall’avvocato Florianne Casanova, ha denunciato la situazione solo in sede di separazione.

La pena è stata sospesa, a condizione che la 45enne, difesa dall’avvocato Valentina Contessi di Gemona, versi ai familiari una provvisionale di 3.500 euro per il mantenimento dei figli.