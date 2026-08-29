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Cronaca

Abbandonava rifiuti nelle aree naturali: scoperto e denunciato

Aviano: indagini della polizia locale dopo la segnalazioni di alcune associazioni ambientaliste.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Un uomo è stato individuato e denunciato dalla polizia locale di Aviano per ripetuti abbandoni di rifiuti urbani e speciali, in aree naturali e periferiche, in particolare lungo le vie Colombera, del Ruc e Monte Cavallo.

L’indagine, durata diversi mesi, è scattata grazie alle segnalazioni di alcune associazioni ambientaliste ed si è sviluppata attraverso l’analisi dei materiali rinvenuti e riscontri incrociati con attività commerciali della zona. L’operazione rientra nel piano straordinario di tutela ambientale e decoro urbano promosso dal sindaco Paolo Tassan Zanin e dal vicesindaco Daniele Basso. Negli ultimi mesi l’attività della polizia locale ha portato a un incremento netto di sanzioni per violazioni ecologiche e del codice della strada.

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