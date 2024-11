Iniziato l’abbattimento dei cedri dell’ospedale di Udine, “sono un problema per la sicurezza”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono iniziate questa mattina le operazioni di taglio dei cedri nell’area dietro il padiglione 7 dell’ospedale Santa Maria della Misericordia a Udine. Abbattuti sei cedri, all’interno del giardino intorno alla sede dell’associazione di volontariato Casa mia, che ospita i parenti dei degenti residenti fuori regione e i trapiantati. “I sei cedri – evidenzia Denis Caporale Direttore Asufc – dopo aver chiesto consulto al Comune di Udine, vengono tolti per motivi di sicurezza, in quanto pericolosi dopo i danni recati dalla caduta a giugno di un albero nel tetto del reparto di chirurgia cardiologica e un altro nel parcheggio della struttura, fortunatamente senza auto”. Caporale poi aggiunge – è già prevista la ripiantumazione di altri alberi – ma non cedri – per mantenere l’area verde ma più sicura”. Dello stesso avviso l’assessore comunale al verde pubblico Ivano Marchiol che evidenzia come le piante, di circa 60 anni non erano in linea con livelli di sicurezza accettabili.