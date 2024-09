L’abbraccio di Pozzecco alla ‘sua’ Sinta dei record

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dispiaciuta per non essere riuscita ad abbracciare tutti i presenti e stupita nel vedere così tanta gente arrivata appositamente per lei. Sinta Vissa, detentrice del record italiano assoluto nei 1500 metri appena conquistato alle olimpiadi di Parigi, è stata festeggiata ieri sera a Pozzecco. Tra le prossime sfide, anche il ritorno in Etiopia dopo 18 anni.