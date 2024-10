Abodi, opportuno riconoscere il patrocinio a Italia-Israele

“Italia-Israele, in programma lunedì prossimo, è un importante appuntamento sportivo, una partita di calcio tra squadre nazionali alla quale credo sia stato opportuno riconoscere il patrocinio da parte della Città di Udine che la ospiterà”. Lo dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

“La collaborazione con l’Associazione ‘Rondine Cittadella della Pace’, stabilita in occasione di questo incontro ma che non va collegata direttamente al singolo evento in questione – prosegue il ministro -, è un riconoscimento a una realtà che con merito promuove e pratica da tempo il dialogo multiculturale, mettendo a disposizione opportunità ad adolescenti provenienti dai teatri di guerra. Abbiamo dato il nostro sostegno e la nostra adesione per queste ragioni, per la natura terza del soggetto coinvolto, per il suo impegno sociale e perché questa iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di responsabilità sociale che accompagnano le partite della Nazionale italiana”.