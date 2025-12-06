Abs e Danieli premiano 23 studenti meritevoli

Un aiuto alla crescita e alla collettività, ma anche uno stimolo a proseguire con impegno il proprio percorso. È questo il messaggio lanciato da Danieli e ABS con la consegna delle 23 borse di studio assegnate oggi nello Spazio Villalta: riconoscimenti al merito per un valore complessivo di 45 mila euro.

L’iniziativa, denominata Danieli e ABS Educational Project, ha premiato i figli dei dipendenti delle due realtà friulane che frequentano l’università, le scuole superiori o gli ITS. Un gesto concreto a sostegno delle famiglie e del percorso di formazione superiore e accademica delle future generazioni.