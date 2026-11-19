Finirà davanti alla Corte di Assise di Udine il caso di un ultrasettantenne imputato di aver abusato sessualmente di una bambina che, all’epoca dei fatti contestati, aveva meno di 10 anni. Lo ha deciso il Tribunale di Udine in composizione collegiale.

La vicenda risale al biennio 2021-2022. Secondo le imputazioni, l’uomo toccò in più occasioni le parti intime della bambina, sua conoscente, mentre si trovava nella abitazione della famiglia della piccola, nel Medio Friuli. Raggiunti i 14 anni d’età, la vittima raccontò quanto accaduto ad un adulto. Da qui la denuncia.

Inizialmente, il gup di Udine aveva rinviato a giudizio l’uomo davanti al Tribunale collegiale del capoluogo friulano. Letto il capo d’imputazione, però, i giudici hanno ravvisato la questione dell’età della bambina all’epoca dei fatti. Il Collegio, considerate le novità normative introdotte con l’entrata in vigore del Codice Rosso, ha dunque dichiarato la propria incompetenza sulla questione e rinviato il procedimento davanti alla Corte d’Assise.

L’uomo è difeso dall’avvocato Emanuele Sergo, che si avvale della consulenza dello psicologo forense Igor Castellarin. La bambina e la madre sono rappresentate dall’avvocato Barbara Comparetti.

La prima udienza è stata fissata per il 23 aprile.