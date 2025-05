Abusi su nipotina e amica, 12 anni al nonno-orco

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’accusa era tra le più gravi: aver abusato della propria nipote dai 3 ai 6 anni d’età e poi di averla costretta a subire atti sessuali fino agli 11 anni. Inoltre, di aver abusato della figlia di un conoscente dai 7 agli 11 anni d’età. L’uomo, un udinese di 83 anni, è stato condannato dal Tribunale di Udine a 12 anni di reclusione, due in più rispetto alle richieste del pm, oltre a versare una provvisionale di 30mila euro ciascuna alle due vittime e a risarcire la madre della nipote con altri 30mila euro.

A denunciare l’anziano sono state le due ragazze, una volta diventate maggiorenni, tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, molto tempo dopo i fatti contestati. Stando al capo d’imputazione, gli abusi sulla nipote sono cominciati nel 2006 e sono durati 8 lunghi anni. Inizialmente il nonno le metteva le mani addosso con la scusa di raccontarle le favole della buonanotte. Successivamente, dicendole di voler giocare, la portava in un garage e la costringeva a subire, in un’occasione procurandole una lesione al piede per convincerla a tacere. Sempre con la scusa del gioco, e in quel medesimo garage, tra il 2006 e il 2009, l’uomo approfittò anche dell’altra giovane. Per quest’ultima accusa, l’anziano è stato condannato solo per quanto commesso dopo il 2008 a causa dell’intervenuta prescrizione.

La nipote e sua madre si sono costituite parti civili nel processo con l’avvocato Teresa Dennetta. L’altra ragazza si è affidata all’avvocato Alessandro Calienno. I difensore dell’83enne, gli avvocati Giovanni Donazzolo e Filippo Mansutti, hanno annunciato appello.