Abusò della nipote, confermata condanna per il nonno

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Corte d’Appello di Trieste ha confermato la sentenza con cui tre anni fa il Tribunale di Udine aveva condannato un friulano di 84 anni, residente nei Colli orientali, a 7 anni di reclusione per aver abusato sessualmente della nipote.

La terribile vicenda era emersa alcuni anni fa, quando la ragazza trovò la forza di confidarsi con i genitori. Secondo il suo racconto, il nonno aveva abusato di lei in più occasioni, soprattutto quando rimaneva a dormire a casa dell’anziano.

La sentenza di primo grado è stata emessa al gennaio 2023. I giudici lo avevano riconosciuto colpevole del reato di violenza sessuale, ma avevano escluso l’aggravante dell’età della vittima inferiore ai 10 anni.

Oltre alla reclusione, l’uomo era stato condannato a risarcire la nipote con 50 mila euro.