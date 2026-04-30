Abusò delle due nipoti, condannato a 8 anni

GUARDA IL SEVIZIO VIDEO. Il Tribunale di Udine ha condannato a 8 anni di reclusione un cittadino straniero di 55 anni, residente nell’Udinese, accusato di aver costretto le due nipoti acquisite, una delle quali non ancora maggiorenne, a subire atti sessuali. Il pm aveva chiesto quattro mesi in meno. L’uomo è stato anche condannato a risarcire le due ragazze con 15mila euro.

Le violenze furono denunciate nell’estate del 2022, quando le giovani, di 26 e 23 anni, rappresentate dagli avvocati Rosi Toffano e Andrea Mascherin, raccontarono alle forze dell’ordine di essere state oggetto di attenzioni da parte dello zio. Stando alle accuse, la più giovane fu contattata alcune settimane prima della denuncia dal parente che, con la scusa di doverle parlare di lavoro, la caricò in macchina e la portò in una zona appartata. Qui le toccò le parti intime. Lo stesso accadde alcuni giorni dopo, quando lo zio si spinse anche oltre. L’uomo è stato condannato per il primo episodio a 2 anni di reclusione e assolto per il secondo.

La sorella maggiore, invece, riferì di essere stata toccata nelle parti intime nel 2017, quando era ancora minorenne, in due occasioni. Per questa imputazione il 55enne è stato condannato a 6 anni di reclusione.

L’avvocato Almerigo Esposito, difensore dell’uomo assieme al collega Davide Benvegnù, ha annunciato appello. “Fin dall’inizio – commenta – abbiamo sostenuto l’innocenza del mio assistito. A confermarla sono alcuni messaggi inviati da una delle parti offese, dai quali risulta che sia stata lei a chiedere un rapporto sessuale per poi pretendere con insistenza denaro. Inoltre – conclude – abbiamo chiesto l’acquisizione di foto e documenti, ma sono stati rigettati dal Tribunale”.