Abusò di droghe, madre perde il feto: è indagata per omicidio colposo

Ha perso la bambina che aveva in grembo, ma a causare la morte del feto potrebbe essere stata la stessa madre, una donna residente nel Friuli Occidentale, che aveva abusato di cannabinoidi e benzodiazepine nel periodo della gravidanza. Su queste basi sta indagando la Procura di Pordenone che ha aperto un fascicolo a carico della donna per omicidio colposo. Secondo l'accusa, l'uso di sostanze stupefacenti avrebbe causato un distacco della placenta durante un "travaglio precipitoso". Il fascicolo è stato affidato al sostituto procuratore Enrico Pezzi e le indagini sono svolte dalla Squadra Mobile della Questura di Pordenone. Per far luce sulla vicenda è stata disposta l'autopsia sul corpo della neonata, che sarà eseguita sabato mattina dal medico legale Antonello Cirnelli e dai professori Pantaleo Greco, direttore di Ginecologia e Ostetricia del Sant'Anna di Ferrara, e Marny Fedrigo, specialista in Anatomia patologica dell'università di Padova. Dovranno chiarire se il decesso sia avvenuto prima, durante o dopo il travaglio. Le indagini sono partite da una segnalazione di Asfo, in seguito all'aborto avvenuto in un'abitazione privata del Pordenonese. L'intervento del personale sanitario non ha potuto salvare la nuova vita. Il padre della bimba sarebbe persona offesa. Restano molti i punti da chiarire in questa dolorosa vicenda, a partire dal racconto della donna che non ha convinto gli inquirenti.